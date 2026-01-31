L’Espérance de Tunis se déplace dimanche à Dar es-Salaam pour affronter Simba SC, avec l’objectif clair d’enchaîner une deuxième victoire en phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique et de se rapprocher des quarts de finale. Cette rencontre compte pour la 4e journée du groupe D.

Deuxième du groupe avec 5 points, le club tunisien tentera de rééditer le succès acquis lors de la précédente journée (1-0) face au même adversaire, dernier avec 0 point. Dans le même temps, les « Sang et Or » espèrent un faux-pas du Stade Malien, leader avec 7 points, en déplacement chez le Petro Atlético de Luanda (4 points), afin de viser la première place.

Un calendrier qui ne laisse pas de marge

Les joueurs de Maher Kanzari savent qu’un autre résultat qu’une victoire compliquerait la suite du parcours. Les deux dernières journées s’annoncent décisives avec des confrontations directes. Après la Tanzanie, l’Espérance se rendra à Bamako la semaine prochaine, avant de conclure la phase de groupes à Radès face au Petro Atlético le 13 février.

Le quadruple champion d’Afrique (1994, 2011, 2018, 2019) mise sur son expérience des déplacements continentaux et sur la qualité technique de son effectif. L’apport des éléments étrangers s’affirme, notamment au milieu et en attaque : Yan Sasse, Onche Ogbelu, Abderramane Konaté, Koussayla Boualia et Jacques Diarra, buteur à l’aller.

Défense amoindrie, rigueur exigée

L’équipe de Bab Souika sera privée de plusieurs cadres défensifs blessés : Yassine Meriah, Mohamed Amine Tougaï et Mohamed Ben Ali. Elle devra compenser par du réalisme offensif et une grande rigueur tactique pour contenir un adversaire dos au mur.

Simba joue sa dernière carte

Malgré trois défaites lors de la phase aller, Simba SC reste un habitué des compétitions africaines. Le club tanzanien a atteint les quarts de finale en 2019, 2021, 2023 et 2024, et disputé deux finales de la Coupe de la Confédération (1993, 2025).

Les joueurs de Steve Barker viseront leur première victoire en phase de groupes pour garder un espoir de qualification. Ils s’appuieront sur l’avantage du terrain et sur leurs étrangers, dont Jonathan Sowah, Joshua Mutale, Pape Gaye, Alassane Kanté, Rachin de Reuck et Neo Maema.