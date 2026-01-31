La Serie A italienne reprend ses droits ce week-end avec un affrontement attendu entre Naples et Fiorentina. La rencontre se déroulera samedi 31 janvier 2026 à 18h00 au Stadio Diego Armando Maradona, et promet un spectacle intense entre deux équipes ambitieuses de la Serie A.

Naples, fort de ses performances à domicile, cherchera à enchaîner les victoires pour rester dans la course aux premières places du championnat. Les Partenopei pourront compter sur leur attaque performante et sur le soutien de leurs supporters pour mettre la pression sur les visiteurs.

Fiorentina, de son côté, espère créer la surprise et glaner des points précieux à l’extérieur. Avec une équipe capable d’alterner entre solidité défensive et efficacité offensive, les Violets auront à cœur de contrecarrer les plans napolitains et de repartir avec un résultat positif.

Horaire et diffusion

Date et heure : samedi 31 janvier 2026 à 18h00

Lieu : Stadio Diego Armando Maradona, Naples

Compétition : Serie A, 23ᵉ journée

Chaîne TV : DAZN