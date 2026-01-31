Une équipe de chercheurs japonais a développé des lentilles de contact expérimentales capables de mesurer en continu la pression intraoculaire, dans le but de prévenir le glaucome, l’une des principales causes de cécité.

Des essais préliminaires menés sur des animaux ont montré une précision comparable à celle des instruments médicaux conventionnels.

Selon une étude publiée dans la revue NPJ Flexible Electronics, ces lentilles intègrent un film mince multicouche et un capteur assurant la transmission sans fil des données. Les chercheurs estiment que cette technologie permet un suivi plus pratique et plus confortable que les méthodes actuelles, qui ne favorisent pas une surveillance quotidienne continue. Ils précisent, toutefois, que des défis techniques sont à relever avant son utilisation chez l’homme, notamment la distinction entre les variations physiologiques de la pression liées à la posture ou au clignement des yeux.

Le chercheur Takeo Miyake, de l’université Waseda, a qualifié cette avancée de prometteuse pour le diagnostic précoce du glaucome.