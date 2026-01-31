Elche recevra le FC Barcelone ce samedi 31 janvier 2026 au stade Martínez Valero, pour le compte de la 22e journée du championnat espagnol.

Le coup d’envoi de la rencontre est fixé à 21h00.

Cette affiche sera retransmise en direct sur beIN Sports 2.

Le FC Barcelone, actuel leader de la Liga avec 52 points, se déplace avec l’ambition de conforter sa place en tête du classement. Les Catalans affichent une forme convaincante, avec quatre succès lors de leurs cinq dernières rencontres, portés par une attaque efficace et une défense solide.

De son côté, Elche, 10e avec 24 points, traverse une période plus compliquée, restant sur une série de résultats mitigés. L’équipe locale tentera toutefois de profiter de l’avantage du terrain pour se relancer.

Les confrontations récentes entre les deux formations tournent à l’avantage du Barça, vainqueur des cinq derniers duels. Elche cherchera à inverser cette tendance, tandis que Barcelone visera une nouvelle victoire pour poursuivre sa dynamique.