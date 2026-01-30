Le ministère de l’éducation a publié vendredi dans un communiqué, le calendrier des épreuves pratiques des matières d’informatique pour l’examen du baccalauréat, session 2026, dans toutes les filières et pour tous les candidats des établissements scolaires publics.

La première épreuve pour la matière systèmes et technologies de l’information dans la filière des sciences de l’informatique démarre samedi 16 mai 2026, suivie de l’épreuve informatique pour les filières sports, sciences expérimentales et sciences techniques, prévue pour mardi 19 mai 2026.

L’épreuve d’informatique pour la filière économie et gestion se tiendra mercredi 20 mai 2026 et l’examen dans la même matière aura lieu jeudi 21 mai 2026 pour les filières des lettres et des sports.

Les examens pratiques d’informatique pour l’examen du baccalauréat, session 2026, s’achèveront samedi 23 mai 2026, avec la matière des algorithmes et de programmation dans la filière des sciences de l’informatique.