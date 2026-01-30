La température moyenne du mois de décembre 2025 à l’échelle nationale a été de 13,3°c, contre 12,5°c auparavant. Cela indique un mois relativement plus chaud que la moyenne, indique le bulletin climatique mensuel publié par l’Institut national de la météorologie (INM).

La température moyenne nationale (26 stations principales), a atteint 13,3°c, en hausse par rapport à la moyenne de référence (12,5°c) de +0,8°c. Au total les températures moyennes du mois variaient entre 8,4 °c à Thala et 15,7°c à Djerba.

Les températures maximales moyennes durant ce mois ont varié entre 11,6°c à Thala et 19,7°c à Kairouan. Quant à la température maximale moyenne nationale, elle a atteint 17,7 °c, soit une valeur supérieure à la moyenne de référence pour les mêmes stations qui est de 17,2°c (+0.5°c).

Les températures minimales ont varié de 5,2°c à thala et 12,5°c à Mahdia. La température minimale moyenne nationale durant ce mois, était de 9°c, supérieure à la moyenne de référence (7,8°c) de 1,2°c.

Décembre 2025 : Une pluviométrie très proche de la normale

L’analyse des données pluviométriques de ce mois met en évidence une grande disparité régionale en Tunisie.

Les précipitations observées au Nord du pays, sont significativement inférieures aux normales, avec des pourcentages de la normale variant entre 40 % à Béja et 83 % pour le cas de Bizerte. Le Centre présente une pluviométrie généralement, proche ou légèrement supérieure, aux valeurs normales. Certaines régions comme, Kasserine (211 %) et Sidi-Bouzid (247 %) enregistrent même des excédents très importants, signe d’épisodes pluvieux localisés intenses.

Au Sud et aux régions présahariennes, les rapports pluviométriques dépassent largement la normale, avec des excédents exceptionnels à Gafsa (283 %), Tozeur (317 %) et Remada (279 %). Ces régions connaissent une pluviométrie rare mais concentrée en épisodes courts et intenses, ce qui explique ces rapports élevés malgré des normales très faibles.

Sur l’ensemble des stations étudiées sur tout le territoire, le cumul pluviométrique total est de 1108,3 mm, contre une normale de 1127,7 mm, soit 98,3 % de la normale. Malgré les fortes variations régionales, la pluviométrie du mois de décembre sur l’ensemble du pays reste donc très proche de la normale, les excédents au niveau local compensent les déficits en général.

La vitesse du vent a dépassé les 60 km/h plusieurs fois dans quelques stations surtout à Thala qui a enregistré 82,8km/h le 19 décembre 2025. Il est à noté qu’a la station météorologique de kasserine la vitesse du vent a atteint les 93,6 km/h le 6 décembre dernier.