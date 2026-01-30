Dans le cadre de son engagement constant en faveur des talents sportifs nationaux, Ooredoo Tunisie a annoncé, ce vendredi 30 janvier 2026, la signature officielle d’un partenariat stratégique avec le champion mondial et olympique de taekwondo Mohamed Khalil Jendoubi.

L’accord a été conclu lors d’une conférence de presse organisée au siège de l’entreprise, au Lac de Tunis.

Une vision stratégique de long terme

À cette occasion, le directeur général de l’opérateur, Eyas Naif Assaf a souligné que ce partenariat s’inscrit dans une vision stratégique de long terme, adoptée par Ooredoo depuis plusieurs années, visant à accompagner les sportifs tunisiens d’exception et à leur fournir les conditions nécessaires pour briller sur la scène internationale.

Confiance dans le parcours du champion

Il a exprimé la grande confiance de l’entreprise dans le parcours de Mohamed Khalil Jendoubi, saluant les résultats remarquables obtenus ces dernières saisons et affirmant sa capacité à continuer de décrocher des titres et à porter haut les couleurs nationales lors des prochaines échéances.

Un modèle inspirant pour la jeunesse

Selon le dirigeant, Mohamed Khalil Jendoubi incarne aujourd’hui un modèle inspirant pour la jeunesse tunisienne, par sa détermination et sa capacité à transformer les ambitions en réussites. Il a précisé que le rôle d’Ooredoo dépasse la simple contribution financière, pour englober le soutien au rêve national et l’accompagnement des champions qui font la différence.

Ooredoo, fidèle à ses valeurs

Le responsable d’Ooredoo a conclu en réaffirmant l’attachement de l’entreprise à ses valeurs de soutien au sport et à la jeunesse, tout en souhaitant au champion tunisien plein succès dans la suite de son parcours sportif.

Le soutien du secteur privé, un levier essentiel

De son côté, Mohamed Khalil Jendoubi s’est dit très heureux de ce partenariat avec son nouveau sponsor, numéro un en Tunisie. Il a souligné que l’appui du secteur privé et des entreprises nationales constitue un levier essentiel pour tout athlète aspirant à représenter dignement son pays dans les compétitions internationales.

Des exigences élevées pour les grandes compétitions

Le champion tunisien a rappelé que la préparation aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques exige des moyens financiers importants et un effort constant, d’autant plus que l’attention des concurrents se concentre désormais sur lui à la suite de ses récents succès.

Il a confirmé que cette collaboration avec Ooredoo lui permettra de disposer des ressources nécessaires pour se consacrer pleinement à ses entraînements.

Des ambitions clairement affichées

Évoquant ses objectifs, Mohamed Khalil Jendoubi a affirmé que son ambition reste tournée vers les titres. Son programme comprend notamment le Championnat d’Afrique, quatre tournois majeurs du Grand Prix au cours de l’année, le Championnat du monde 2027, avec en ligne de mire les Jeux olympiques de 2028.

L’or olympique comme objectif ultime

Il a enfin rappelé avoir déjà remporté plusieurs médailles olympiques, tout en précisant que la médaille d’or demeure son objectif ultime. Avec le soutien des sponsors, des autorités de tutelle et de la fédération, il ambitionne de concrétiser ce rêve lors de la prochaine édition et de poursuivre cette dynamique de succès jusqu’en 2032.