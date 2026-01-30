Le trophée de la Coupe du monde de football fera étape dans sept villes canadiennes entre le 9 avril et le 26 mai, ont annoncé les organisateurs. Cette tournée s’inscrit dans la préparation du Mondial 2026, co-organisé par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Au Canada, le public pourra voir le trophée à Vancouver (9-11 avril), Calgary (12 avril), Winnipeg (13 avril), Montréal (22 mai), Halifax (23 mai), Ottawa (24 mai) et Toronto (25-26 mai).

Une tournée mondiale de 75 étapes

La tournée internationale du trophée comprend 75 étapes. Elle a débuté le 3 janvier à Riyad, en Arabie saoudite. L’étape canadienne s’insère dans ce parcours destiné à rapprocher le symbole du Mondial des supporters.

Des animations immersives et plusieurs activités sont prévues en marge de cette tournée dans les villes canadiennes concernées.

Un Mondial élargi à 48 équipes

La Coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet. Elle réunira, pour la première fois de son histoire, 48 équipes.

Dans la phase de poules, le Canada affrontera la Suisse, le Qatar et un vainqueur des barrages européens.