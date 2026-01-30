Le LOSC Lille a validé sa qualification pour les barrages de la Ligue Europa en battant jeudi soir Fribourg (1-0) au stade Pierre-Mauroy, lors de la 8e et dernière journée de la phase de ligue. Le but décisif est intervenu à la 90e+2, au terme d’un match longtemps fermé.

Grâce à ce succès, les Dogues terminent 18es du classement général avec 12 points (4 victoires, 4 défaites) et restent dans le top 24 qualificatif. Fribourg, déjà qualifié avant cette rencontre, conserve sa place dans le top 8.

Une domination stérile avant la pause

Sous pression, les hommes de Bruno Genesio ont pris le contrôle du jeu dès l’entame. Privés de plusieurs cadres mais portés par le retour de leur capitaine Benjamin André, les Lillois ont monopolisé le ballon sans se créer d’occasions franches en première période. Le portier allemand n’a pas été réellement inquiété.

Au retour des vestiaires, Lille a maintenu son emprise territoriale. Fribourg a reculé sans céder, et la rencontre est restée indécise.

Le tournant : un rouge à la 75e

Le match a basculé à la 75e minute. Maximilian Eggestein a été expulsé directement pour une semelle dangereuse sur Fernandez-Pardo. Réduits à dix, les Allemands ont subi dans le dernier quart d’heure.

Un penalty à la 90e+2

Il a fallu attendre le temps additionnel pour voir la décision. À la 90e+2, Fernandez-Pardo a été déséquilibré dans la surface. L’arbitre a désigné le point de penalty. Olivier Giroud a transformé la tentative et offert la victoire à Lille.

Ce but permet au LOSC de poursuivre son parcours européen via les barrages.

Fribourg dans le top 8, Lyon en tête, Nice éliminé

Malgré la défaite, Fribourg termine 7e avec 17 points et accède directement au tour suivant.

Pour les autres clubs français engagés, la soirée a été contrastée. L’Olympique Lyonnais a conforté sa première place du classement général (21 points) en battant le PAOK Athènes (4-2), synonyme d’accès direct aux huitièmes de finale. En revanche, Nice est éliminé après une nouvelle défaite à l’extérieur contre Ludogorets (1-0), la septième dans cette compétition.