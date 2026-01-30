La 58ème Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement Economique (COM2026) se tiendra du 28 mars au 3 avril 2026, à Tanger (Maroc).

Organisé par la Commission Economique pour l’Afrique(CEA), cet évènement aura pour thème « La croissance par l’innovation : exploiter les données et les technologies de pointe pour la transformation économique de l’Afrique », a fait savoir la CEA.

Et de préciser qu’un accord a été signé entre le Secrétaire Exécutif de la CEA, Claver Gatete et la ministre marocaine de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui , et ce, dans le cadre des préparatifs de la COM 2026.

Cette rencontre est un évènement annuel, continental des Nations Unies qui rassemble les ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement Economique, les gouverneurs des banques centrales, et les organisations des Nations Unies autour de débats sur l’état du développement économique et social en Afrique.

Prendront part, également, à ce conclave, des experts et des représentants gouvernementaux, des institutions financières panafricaines, des représentants de la jeunesse, des institutions universitaires et de recherche africaines, des partenaires au développement, des organisations intergouvernementales, des médias et autres acteurs clés.

« Cette année, les échanges porteront une attention particulière à la manière dont les pays africains peuvent tirer parti de l’innovation, des données et des technologies de pointe, dont l’intelligence artificielle, pour soutenir la transformation économique et la création d’emplois », a souligné la CEA.

La Conférence proposera, également, des mesures concrètes permettant aux États membres africains d’affirmer leur souveraineté numérique, notamment à travers l’adoption d’infrastructures publiques numériques et de centres de données.

Le Secrétaire Exécutif de la CEA effectue, actuellement, une visite de travail en Afrique du Nord. Du 21 janvier au 3 février 2026, il visitera l’Algérie, le Maroc et la Mauritanie en vue de rencontrer des responsables gouvernementaux, échanger à propos des expériences de leurs pays respectifs, identifier les domaines où la CEA peut leur prêter soutien ainsi que les opportunités pour une coopération approfondie et de coopération Sud-Sud.

Créée en 1958 par le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), la Commission économique pour l’Afrique est l’une des cinq commission régionales de l’ONU. Elle a pour mandat de promouvoir le développement économique et social de ses pays membres, soutenir l’intégration régionale et promouvoir la coopération internationale pour le développement de l’Afrique.