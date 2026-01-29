Alors que Davos s’enlise souvent dans les débats de régulation, Elon Musk vient de poser un diagnostic brutal sur la table des leaders mondiaux. Ce n’est plus une question d’idéologie, mais une bascule opérationnelle sans précédent.

De la fin de la rareté économique à l’externalisation de l’intelligence artificielle vers l’espace, les paradigmes de croissance changent de camp. Pendant que l’Europe régule et que la Chine scale, les USA — portés par cette vision — redéfinissent la notion de productivité marginale.

Pourquoi vous devez lire ce qui suit : Le goulot d’étranglement n’est plus le code, c’est l’énergie. La valeur n’est plus l’exécution, c’est l’orchestration.

Voici les 7 piliers de la “Musk-économie” qui vont dicter la survie des entreprises d’ici 2030. 👇