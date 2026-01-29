Le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a rendu ses décisions à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 entre le Maroc et le Sénégal.

Les sanctions visent le sélectionneur sénégalais, plusieurs joueurs des deux équipes ainsi que les deux fédérations nationales, pour des faits qualifiés de comportements antisportifs, d’atteinte aux principes de fair-play, d’intégrité et à l’image du football.

Pape Bouna Thiaw suspendu cinq matches

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, écope d’une suspension de cinq matches officiels de la CAF. Il est également sanctionné d’une amende de 100 000 USD. La CAF évoque un comportement antisportif, une violation des principes de fair-play et d’intégrité, ainsi qu’une atteinte à l’image du football.

Deux joueurs sénégalais, Iliman Cheikh Baroy Ndiaye et Ismaïla Sarr, sont suspendus pour deux matches officiels de la CAF pour comportement antisportif envers l’arbitre.

615 000 USD d’amendes pour la Fédération sénégalaise

La Fédération sénégalaise de football (FSF) est condamnée à trois amendes distinctes. Une première de 300 000 USD pour le comportement inapproprié de ses supporters, jugé préjudiciable à l’image du football. Une seconde de 300 000 USD pour le comportement antisportif des joueurs et de l’encadrement technique, en violation des principes de fair-play, de loyauté et d’intégrité. Une troisième amende de 15 000 USD est infligée pour faute disciplinaire, cinq joueurs ayant reçu des avertissements.

Hakimi et Saibari sanctionnés, amendes pour la FRMF

Côté marocain, Achraf Hakimi est suspendu pour deux matches officiels de la CAF, dont un avec sursis pendant un an à compter de la date de la décision, pour comportement antisportif. Ismaël Saibari est suspendu pour trois matches officiels de la CAF et doit s’acquitter d’une amende de 100 000 USD pour comportement antisportif.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) se voit infliger plusieurs amendes. Elle devra payer 200 000 USD pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles. Une amende de 100 000 USD est prononcée pour le comportement des joueurs et de l’encadrement technique ayant envahi la zone d’examen de la VAR et entravé le travail de l’arbitre, en violation des articles 82 et 83 du Code disciplinaire de la CAF. Une amende supplémentaire de 15 000 USD est infligée pour l’utilisation de lasers par des supporters marocains.

Réclamation marocaine rejetée

Le Jury disciplinaire a également rejeté la réclamation introduite par la FRMF, qui évoquait des violations alléguées par la FSF des articles 82 et 84 du règlement de la CAN, en lien avec la finale 2025.