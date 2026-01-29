Le Tunisien Moez Chargui (134e mondial) a quitté le Challenger de Quimper dès le premier tour. L’épreuve se déroule en salle en France du 26 janvier au 1er février.

Défaite en simple

Chargui a été battu mercredi par l’Américain Mackenzie McDonald (113e mondial) en deux sets 6-2, 7-5. Le joueur tunisien n’a pas réussi à inverser la dynamique d’un adversaire plus expérimenté sur le circuit Challenger et ATP.

Élimination en double

En double messieurs, Chargui s’était associé au Suisse Rémy Bertola (254e mondial). Ils ont été éliminés en huitièmes de finale par le duo formé par l’Ivoirien Yacine Koulibaly (319e) et le Français Maxence Beugnet (617e). Après avoir facilement remporté le premier set 6-1, Chargui et Bertola ont cédé le deuxième 5-7, puis le super tie-break 8-10, laissant filer la victoire.

Bilan

Cette double élimination marque un revers pour le joueur tunisien dans ce Challenger indoor. Moez Chargui devra désormais se concentrer sur ses prochains tournois pour améliorer son classement mondial et retrouver le rythme de la compétition.