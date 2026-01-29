Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, mercredi, au siège du département, Anuarbek Akhmetov, qui lui a remis une copie figurée de ses Lettres de Créance en tant que nouvel Ambassadeur de la République du Kazakhstan en Tunisie, avec résidence à Alger.

Selon un communiqué du ministère, le ministre a souligné l’importance de développer les mécanismes de coopération bilatérale, notamment à travers le suivi des recommandations issues de la première session des consultations politiques bilatérales entre les ministères des Affaires Etrangères des deux pays, tenue le 18 octobre 2024, à Tunis.

Cela a contribué au renforcement et à l’élargissement des relations de coopération entre la Tunisie et le Kazakhstan afin d’englober l’ensemble des domaines et secteurs d’intérêt commun, notamment les échanges commerciaux, en particulier l’huile d’olive, ainsi que les programmes techniques.

Il a, en outre, mis l’accent sur l’importance du renforcement de la concertation et de la coordination entre les deux pays dans les différents cadres onusiens et régionaux, en particulier au sein de l’Organisation de la Coopération Islamique.

Pour sa part, l’ambassadeur désigné de la République du Kazakhstan a réaffirmé la volonté de son pays de déployer tous les efforts nécessaires afin de consolider les relations de partenariat et d’œuvrer au développement de la coopération avec la Tunisie, ainsi qu’au suivi des résultats de la première session des consultations politiques bilatérales, de manière à refléter le bon niveau des relations politiques et les potentialités humaines et économiques dont disposent les deux pays frères.