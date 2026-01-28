La société internationale Scherdel, opérant dans le secteur de la mobilité, a exprimé son vif intérêt pour la poursuite des discussions en vue d’une éventuelle implantation en Tunisie, ouvrant ainsi la voie à de futures collaborations créatrices de valeur et d’emplois, selon l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA).

Cet intérêt a été exprimé à l’occasion de l’entretien qu’a eu mardi, une délégation du groupe allemand avec le Directeur général de FIPA, Jalel Tebib.

La délégation en visite exploratoire destinée à étudier les opportunités d’implantation et d’investissement en Tunisie, était composée de Saskia Metz, conseillère du Groupe, Maximilian Freiherr von Waldenfels, conseiller à la direction générale, et José Pedro Rodrigues Lopes, directeur de site.

Cette visite a été initiée et soutenue par la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK) et s’inscrit dans une démarche de prospection stratégique visant à évaluer l’environnement économique tunisien, la qualité des compétences locales, ainsi que les incitations et avantages accordés aux investisseurs étrangers, d’après la même source.

Lors de la rencontre tenue au siège de la FIPA, les échanges ont permis de mettre en lumière les atouts de la Tunisie, notamment sa position géographique stratégique, son capital humain qualifié, son écosystème industriel diversifié et son cadre incitatif favorable à l’investissement.

Le programme de la visite comprend également plusieurs rencontres avec des représentants institutionnels, dont l’Association Tunisienne de l’Automobile (Tunisian Automotive Association), des acteurs économiques et des partenaires potentiels, ainsi que des visites de sites industriels et technologiques.

Présent sur le marché mondial depuis 130 ans, Scherdel emploie aujourd’hui plus de 7 000 collaborateurs répartis sur 35 sites de production et de recherche et développement. Le groupe intervient dans de nombreux domaines, notamment la technologie de formage, l’assemblage et la jonction, la technologie de surface, ainsi que la construction de machines, d’outils et d’installations industrielles.