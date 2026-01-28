Le Paris Saint-Germain joue gros ce mercredi soir au Parc des Princes. Déjà assuré de poursuivre l’aventure européenne, le club parisien vise toutefois une qualification directe pour les huitièmes de finale à l’occasion de la dernière journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League face à Newcastle.

Actuel 6e avec 13 points, le PSG a vu sa marge se réduire après une série moins convaincante, avec une seule victoire lors de ses quatre derniers matchs européens. Battus la semaine passée par le Sporting Portugal (2-1), les Parisiens ont néanmoins relevé la tête en Ligue 1 en s’imposant à Auxerre (1-0), reprenant au passage la tête du championnat.

En face, Newcastle occupe la 7e place avec le même total de points. Les Magpies ont relancé leurs chances de qualification grâce à un succès net face au PSV Eindhoven (3-0), malgré une dynamique plus fragile en Premier League où ils restent sur une défaite contre Aston Villa (0-2).

Le coup d’envoi de PSG – Newcastle sera donné ce mercredi 28 janvier à 21h00 au Parc des Princes. La rencontre sera diffusée en direct sur CANAL+ FOOT, qui propose l’intégralité des matchs de la Ligue des champions en exclusivité.