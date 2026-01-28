L’AS Monaco dispute un rendez-vous décisif ce mercredi soir en Ligue des champions. Le club de la Principauté accueille la Juventus Turin au stade Louis-II pour le compte de la dernière journée de la phase de groupes, avec un enjeu européen majeur.

Actuellement 21e avec 9 points, Monaco occupe une position qualificative pour les barrages, mais son avance reste fragile, avec un seul point d’écart sur le premier non qualifié. Les Monégasques restent sur une lourde défaite face au Real Madrid (6-1) et un match nul en championnat contre Le Havre (0-0), ce qui rend cette rencontre encore plus cruciale pour relancer la dynamique.

En face, la Juventus affiche une meilleure forme. Les Italiens pointent à la 15e place avec 13 points et nourrissent l’ambition de décrocher une qualification directe pour les huitièmes de finale. Les Bianconeri restent sur trois victoires consécutives en Ligue des champions, dont un succès face à Benfica (2-0), ainsi qu’une victoire convaincante contre Naples (3-0) en Serie A.

Le coup d’envoi de Monaco – Juventus Turin sera donné ce mercredi 28 janvier à 21h00. La rencontre sera diffusée en direct sur CANAL+ SPORT 360. Les abonnés pourront également suivre le match en streaming via les supports connectés proposés par le groupe CANAL+.