Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Riadh Chaouad et le ministre sénégalais de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public Olivier Boucal ont convenu, mardi, d’accélérer la mise à jour du protocole d’accord sur la coopération dans le domaine de l’emploi.

Les deux parties ont souligné, au cours d’une séance de travail tenue en marge de la conférence internationale sur le marché du travail à Riyad (Arabie Saoudite) la nécessité d’accélérer la mise à jour du protocole d’accord de coopération dans les domaines de l’emploi et de l’insertion professionnelle et de le signer dans les meilleurs délais, outre l’activation des axes de coopération contenus dans l’accord de coopération en matière de formation professionnelle, selon un communiqué publié mardi par le ministère de l’emploi.

Ils ont également convenu de mettre en œuvre le programme exécutif de coopération dans le secteur de la formation professionnelle pour la période 2025-2026.

Par ailleurs, les deux parties ont convenu de mettre en œuvre l’accord de partenariat conclu entre l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant en Tunisie et le Centre national d’orientation éducative et professionnelle au Sénégal, en particulier en ce qui concerne les services d’accompagnement et de soutien aux entrepreneurs et aux personnes souhaitant lancer des projets.

La réunion a permis d’évoquer les moyens permettant d’élargir les domaines de coopération bilatérale dans les domaines de l’emploi et de l’entrepreneuriat, afin de répondre aux défis communs sur le marché de l’emploi.

Au cours de la séance de travail, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle a passé en revue les grandes lignes de l’expérience tunisienne en matière d’instauration de l’état social, soulignant l’intérêt accordé par l’état tunisien au développement et la valorisation du capital humain.

Chaouad a également donné un aperçu de la stratégie nationale de l’emploi et de l’entrepreneuriat individuel et collectif à l’horizon 2035 et les services fournis par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et ses structures, notamment dans le domaine de l’accompagnement des demandeurs d’emploi et le soutien aux initiatives dans le domaine de l’entrepreneuriat.

De son côté, le ministre sénégalais a présenté un exposé sur les missions et les attributions du ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public au Sénégal, notamment en ce qui concerne la gestion du marché du travail, saluant le niveau de coopération existant entre les deux pays.

Il a exprimé le souhait de son pays de bénéficier de l’expérience tunisienne dans les domaines de l’emploi et de l’entrepreneuriat, à même de renforcer le partenariat bilatéral et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération au cours de la prochaine période.