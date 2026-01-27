Le N.1 mondial Carlos Alcaraz s’est qualifié mardi pour sa première demi-finale à l’Open d’Australie en dominant nettement l’Australien Alex De Minaur (6e) en trois sets : 7-5, 6-2, 6-1 à Melbourne.

L’Espagnol affrontera l’Allemand Alexander Zverev pour une place en finale du premier Grand Chelem de la saison.

Une première historique à Melbourne

Déjà titré à six reprises en Grand Chelem (Roland-Garros, Wimbledon, US Open), Alcaraz n’avait jusqu’ici jamais dépassé les quarts de finale en Australie. Il franchit donc un cap important sur la Rod Laver Arena avec une prestation autoritaire face à De Minaur.

Après un premier set accroché, l’Espagnol a pris le contrôle total de la rencontre, ne laissant aucune chance à son adversaire dans les deux manches suivantes.

Duel attendu face à Zverev

Alcaraz retrouvera en demi-finales Alexander Zverev (N.3 mondial), qui s’est qualifié un peu plus tôt dans la journée après avoir écarté l’Américain Learner Tien (29e) en quatre sets : 6-3, 6-7 (5/7), 6-1, 7-6 (7/3).

Cette affiche promet un choc de très haut niveau entre deux joueurs en quête d’un nouveau cap à Melbourne :

Alcaraz, pour atteindre sa première finale en Australie

Zverev, toujours à la recherche de son premier titre en Grand Chelem