Des rencontres professionnelles BtoB tuniso-béninoises se tiendront, le 10 février prochain, à la maison de l’Exportateur, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Organisées avec l’appui du bureau de représentation du CEPEX au Nigeria, ces rencontres s’adressent aux entreprises opérant dans plusieurs secteurs, notamment l’agroalimentaire, le BTP et les matériaux de construction, les industries mécaniques et électriques, les produits chimiques, les énergies renouvelables, ainsi que les services (TIC, études et ingénierie).

Les entreprises tunisiennes souhaitant prendre part à ces rencontres sont invitées à s’inscrire en ligne au plus tard le jeudi 5 février.