La 23e journée du championnat d’Angleterre a été marquée par la victoire de Manchester United sur la pelouse d’Arsenal (3-2), leader du classement. Un revers qui n’empêche pas les Gunners de conserver la tête avec 50 points, mais qui relance la pression derrière.
Manchester City a fait le travail à domicile face à Wolverhampton (2-0) et rejoint Aston Villa à 46 points. Les Villans se sont imposés à Newcastle (2-0) et confirment leur place sur le podium.
Liverpool battu, Chelsea et Fulham s’imposent
Liverpool s’est incliné à Bournemouth (3-2) dans l’un des matches les plus prolifiques du week-end. Chelsea a pris le dessus sur Crystal Palace (3-1), tandis que Fulham a dominé Brighton (2-1).
Tottenham a été tenu en échec à Burnley (2-2), un résultat qui freine sa progression au classement.
Résultats de la 23e journée
Samedi 24 janvier
West Ham – Sunderland 3-1
Burnley – Tottenham 2-2
Fulham – Brighton 2-1
Manchester City – Wolverhampton 2-0
Bournemouth – Liverpool 3-2
Dimanche 25 janvier
Newcastle – Aston Villa 0-2
Brentford – Nottingham Forest 0-2
Crystal Palace – Chelsea 1-3
Arsenal – Manchester United 2-3
Lundi 26 janvier
Everton – Leeds United 1-1
Classement (Top 6)
Arsenal – 50 pts
Manchester City – 46 pts
Aston Villa – 46 pts
Manchester United – 38 pts
Chelsea – 37 pts
Liverpool – 36 pts