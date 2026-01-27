La 23e journée du championnat d’Angleterre a été marquée par la victoire de Manchester United sur la pelouse d’Arsenal (3-2), leader du classement. Un revers qui n’empêche pas les Gunners de conserver la tête avec 50 points, mais qui relance la pression derrière.

Manchester City a fait le travail à domicile face à Wolverhampton (2-0) et rejoint Aston Villa à 46 points. Les Villans se sont imposés à Newcastle (2-0) et confirment leur place sur le podium.

Liverpool battu, Chelsea et Fulham s’imposent

Liverpool s’est incliné à Bournemouth (3-2) dans l’un des matches les plus prolifiques du week-end. Chelsea a pris le dessus sur Crystal Palace (3-1), tandis que Fulham a dominé Brighton (2-1).

Tottenham a été tenu en échec à Burnley (2-2), un résultat qui freine sa progression au classement.

Résultats de la 23e journée

Samedi 24 janvier

West Ham – Sunderland 3-1

Burnley – Tottenham 2-2

Fulham – Brighton 2-1

Manchester City – Wolverhampton 2-0

Bournemouth – Liverpool 3-2

Dimanche 25 janvier

Newcastle – Aston Villa 0-2

Brentford – Nottingham Forest 0-2

Crystal Palace – Chelsea 1-3

Arsenal – Manchester United 2-3

Lundi 26 janvier

Everton – Leeds United 1-1

Classement (Top 6)

Arsenal – 50 pts

Manchester City – 46 pts

Aston Villa – 46 pts

Manchester United – 38 pts

Chelsea – 37 pts

Liverpool – 36 pts