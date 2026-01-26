Organisée par l’Université de Tunis El Manar (UTM), la finale de la troisième édition du concours UTM-Innov dédié aux initiatives innovantes et à l’entrepreneuriat aura lieu, mercredi 28 janvier en cours à l’École nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT).

Ce concours vise, en effet, à promouvoir l’esprit d’innovation chez les étudiants et les jeunes diplômés et à les encourager à transformer leurs idées en projets économiques et sociaux durables.

Quelque 90 étudiants et diplômés issus des différentes institutions de l’UTM prennent part à ce concours. Une quarantaine de projets couvrant des domaines variés, notamment la santé, la biotechnologie, l’agriculture propre, l’énergie, l’éducation et les services ont été présentés.

Les participants ont bénéficié d’un programme de formation et de coaching intensifs à travers des ateliers organisés en partenariat avec la Fondation Tunisie pour le développement, ainsi que d’un accompagnement juridique, logistique et financier, leur permettant de développer des projets à fort potentiel de concrétisation.

À l’issue de l’évaluation menée par un jury spécialisé composé d’experts de l’écosystème entrepreneurial tunisien et québécois, 16 équipes ont été sélectionnées pour accéder à la finale du concours.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, la présidente du comité d’organisation, Mouna Marrakchi, a indiqué que l’édition 2026 s’est distinguée par la diversité et la qualité des projets en lice, dont 11 sont au stade de l’idée et 5 disposent déjà de prototypes, couvrant notamment la recherche en médecine, les applications d’ingénierie et les enjeux environnementaux.

Elle a souligné que l’objectif du concours ne se limite pas à la production de recherches, mais vise surtout la valorisation de leurs résultats et leur transformation en projets susceptibles d’évoluer du niveau local à l’international.

Selon la responsable, les critères de sélection reposent principalement sur le caractère innovant des projets, leur faisabilité ainsi que leur impact économique et social.

“Le principal objectif de l’UTM-Innov est d’encourager les étudiants chercheurs et porteurs d’initiatives à contribuer efficacement au développement économique et à la dynamique de croissance en Tunisie”, a-t-elle dit.

Le programme de la cérémonie de clôture prévoit la présentation des projets finalistes devant le jury, suivie de la remise des prix.

À noter que le concours UTM-Innov s’inscrit dans le cadre des activités du Pôle de l’étudiant entrepreneur (P2E-UTM), une plateforme visant à soutenir l’innovation et l’initiative à travers des programmes de formation et de mentorat personnalisés, afin d’accompagner les étudiants dans la concrétisation de projets viables et à impact durable.