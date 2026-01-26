La Direction nationale de l’arbitrage a dévoilé la désignation des arbitres appelés à diriger les rencontres de la 18e journée du championnat de Ligue 1 professionnelle, programmées les mardi 27 et mercredi 28 janvier.
Tous les matches débuteront à 14h00.
Mardi 27 janvier
Radès :
Espérance de Tunis – JS Kairouan
Arbitre : Khaled Gouider | VAR : Sofiène Ouertani
Bizerte :
CA Bizertin – JS Omrane
Arbitre : Badis Ben Salah | VAR : Fraj Abdellaoui
Sfax (Taïeb Mhiri) :
CS Sfaxien – ES Métlaoui
Arbitre : Mohamed Ali Karouia | VAR : Hassan Naïli
Stade à déterminer (huis clos) :
ES Zarzis – Club Africain
Arbitre : Amir Ayadi | VAR : Haïthem Guirat
Mercredi 28 janvier
La Marsa :
AS Marsa – AS Gabès
Arbitre : Amir Loussif | VAR : Majdi Bellagha
Le Bardo :
Stade Tunisien – AS Soliman
Arbitre : Amine Fekir | VAR : Montassar Belarbi
Béja :
O. Béja – US Monastir
Arbitre : Oussama Ben Ishak | VAR : Dorsaf Kanouati
Sousse :
Étoile du Sahel – US Ben Guerdane
Arbitre : Houssème Ben Sassi | VAR : Mehrez Melki