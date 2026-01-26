La Direction nationale de l’arbitrage a dévoilé la désignation des arbitres appelés à diriger les rencontres de la 18e journée du championnat de Ligue 1 professionnelle, programmées les mardi 27 et mercredi 28 janvier.

Tous les matches débuteront à 14h00.

Mardi 27 janvier

Radès :

Espérance de Tunis – JS Kairouan

Arbitre : Khaled Gouider | VAR : Sofiène Ouertani

Bizerte :

CA Bizertin – JS Omrane

Arbitre : Badis Ben Salah | VAR : Fraj Abdellaoui

Sfax (Taïeb Mhiri) :

CS Sfaxien – ES Métlaoui

Arbitre : Mohamed Ali Karouia | VAR : Hassan Naïli

Stade à déterminer (huis clos) :

ES Zarzis – Club Africain

Arbitre : Amir Ayadi | VAR : Haïthem Guirat

Mercredi 28 janvier

La Marsa :

AS Marsa – AS Gabès

Arbitre : Amir Loussif | VAR : Majdi Bellagha

Le Bardo :

Stade Tunisien – AS Soliman

Arbitre : Amine Fekir | VAR : Montassar Belarbi

Béja :

O. Béja – US Monastir

Arbitre : Oussama Ben Ishak | VAR : Dorsaf Kanouati

Sousse :

Étoile du Sahel – US Ben Guerdane

Arbitre : Houssème Ben Sassi | VAR : Mehrez Melki