La première édition du Salon du livre et de l’enfant a été officiellement ouverte, dimanche, à Médenine sous le thème « Le livre à l’ère du numérique ».

Organisé du 24 janvier jusqu’au 8 février à l’espace des expositions de Médenine Nord, le salon vise à rapprocher les maisons d’édition et les auteurs du public, à encourager la lecture chez les enfants et à mettre en valeur les écrivains de la région.

La manifestation propose la découverte des dernières parutions, des activités animées par les bibliothèques publiques et les maisons de la culture, ainsi qu’un programme comprenant séances de dédicaces, ateliers artistiques, théâtraux et musicaux. Quinze ouvrages doivent être signés au cours de l’événement, a indiqué à l’agence TAP, le délégué régional aux Affaires culturelles à Médenine, Tarek Mahdhaoui.

La cérémonie d’ouverture, présidée par le gouverneur de Médenine, Walid Tabboubi, a été marquée par des prestations musicales et théâtrales, des animations pour enfants, des présentations d’innovations scolaires dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la robotique, ainsi que des hommages à des créateurs.

Les activités se poursuivront avec des ateliers d’informatique et de robotique pour enfants, des lectures poétiques, des animations culturelles, des conférences et la poursuite des séances de signature.

Le salon coïncide avec la décision du ministère de l’Éducation de faire de 2026 l’Année de la lecture. À ce titre, la Délégation régionale de l’Éducation à Médenine participe à l’événement et organise des visites scolaires, à raison de trois visites quotidiennes, en provenance des différentes délégations, a déclaré à la TAP, le délégué régional de l’Éducation, Taoufik Ben Mahmoud.

Selon Sami Chamekh, directeur général du Centre tunisien des expositions, l’événement pourrait être reconduit lors de prochaines éditions afin de devenir un rendez-vous annuel dédié au livre, a-t-il précisé à l’Agence TAP.

En parallèle, un salon commercial se tient dans le même espace, réunissant près de 200 exposants de produits tunisiens, ainsi qu’un espace consacré à l’artisanat, avec la participation d’environ 50 artisans issus du District 5 (Médenine, Gabès, Kébili et Tataouine).