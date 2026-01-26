La Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre -CCIC- annonce l’organisation d’une mission économique à Barcelone (Espagne), et ce 𝐝𝐮 𝟐𝟐 𝐚𝐮 𝟐𝟓 𝐦𝐚𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔, à l’occasion de la tenue du “𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧 𝐀𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 & 𝐇𝐨𝐬𝐭𝐞𝐥𝐜𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔”, “rendez-vous international majeur dédié à l’industrie agroalimentaire et au secteur de l’hôtellerie et de la restauration”.

Selon la CCIC, “ce salon de grande envergure représente une véritable plateforme internationale rassemblant les professionnels, les nouvelles tendances et les innovations de l’ensemble de l’écosystème agroalimentaire. Vont participer à cette édition, plus de 3300 exposants (dont 30 % internationaux) ainsi que 110 000 visiteurs professionnels provenant de plus de 120 pays”.

En marge de cette mission, la Chambre de Commerce de Barcelone accueillera la délégation tunisienne le 24 mars 2026 dans ses locaux pour l’organisation d’une rencontre de Networking avec les entreprises locales et les acteurs économiques de la région. Cette rencontre vise à encourager les échanges professionnels, identifier des opportunités d’affaires et renforcer la coopération bilatérale Tuniso-Espagnole.