L’Association tunisienne pour les initiatives éducatives vient de lancer une initiative éducative nationale baptisée « Défi: Les ailes de la lecture 2026 », sous le slogan « fais un don, crée et explore ».

Cette initiative ambitionne d’encourager les enfants et les adolescents à adopter une pratique de lecture consciente et structurée, à renforcer leurs capacités de compréhension, d’analyse et d’expression, tout en stimulant la créativité et l’innovation à travers l’exploitation des lectures dans des productions intellectuelles, numériques et artistiques.

Elle vise ainsi à promouvoir l’apprentissage actif et à renforcer le lien entre la lecture, l’environnement scolaire et le contexte culturel de l’élève.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme national de la lecture lancé par le ministère de l’Éducation, qui œuvre à l’ancrage durable de la culture de la lecture et au développement des compétences cognitives et créatives des apprenants.

Structurée autour de trois axes majeurs, l’initiative prévoit, dans un premier temps, la collecte solidaire d’ouvrages à travers des campagnes scolaires destinées à réunir un volume important de livres, qui seront ensuite distribués aux écoles, bibliothèques et associations en situation de besoin.

Le deuxième axe est consacré à la production numérique de contenus scientifiques et culturels, par la création d’histoires digitales via des applications intelligentes et leur diffusion sur la plateforme « Ailes de la lecture intelligente ».

Quant au troisième axe, il met l’accent sur la lecture et le partage, en incitant les enfants et les adolescents à lire un maximum d’ouvrages scientifiques et culturels et à les valoriser à travers des formats audio ou numériques.

Le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, avait annoncé que l’année 2026 sera placée sous le signe de la lecture, dans le cadre d’une vision globale visant à redonner au livre toute sa place au sein des établissements éducatifs.

À cet effet, le programme prévoit la création de 4 000 bibliothèques scolaires, la mise à disposition de 6 millions de livres, le lancement de la « valise de lecture » lors des sorties scolaires, ainsi que la réintégration de la lecture comme composante pédagogique essentielle, afin de lutter contre la désaffection des élèves à l’égard de la lecture.