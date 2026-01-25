Résultats complets de la Ligue des champions africaine de football, à l’issue de la troisième journée de la phase de poules, disputée vendredi, samedi et dimanche :

Groupe A :

Samedi, 24 janvier :

Power Dynamos FC (ZAM) – Rivers United FC (NGA) 0-0

RS Berkane (MAR) – Pyramids FC (EGY) 0-0

Groupe B :

Vendredi, 23 janvier :

Al-Ahly SC – Young Africans SC 2-0

Samedi, 24 janvier :

JS Kabylie – AS FAR Rabat 0-0

Groupe C :

Vendredi, 23 janvier :

Mamelodi Sundowns FC – Al Hilal Omdurman 2-2

Dimanche, 25 janvier (14h00) :

St-Eloi Lupopo – MC Alger 1-0

Groupe D :

Samedi, 24 janvier :

Espérance de Tunis – Simba SC 1-0

Dimanche, 25 janvier :

Stade Malien – Petro Atlético 2-0