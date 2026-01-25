Résultats complets de la Ligue des champions africaine de football, à l’issue de la troisième journée de la phase de poules, disputée vendredi, samedi et dimanche :
Groupe A :
Samedi, 24 janvier :
Power Dynamos FC (ZAM) – Rivers United FC (NGA) 0-0
RS Berkane (MAR) – Pyramids FC (EGY) 0-0
Groupe B :
Vendredi, 23 janvier :
Al-Ahly SC – Young Africans SC 2-0
Samedi, 24 janvier :
JS Kabylie – AS FAR Rabat 0-0
Groupe C :
Vendredi, 23 janvier :
Mamelodi Sundowns FC – Al Hilal Omdurman 2-2
Dimanche, 25 janvier (14h00) :
St-Eloi Lupopo – MC Alger 1-0
Groupe D :
Samedi, 24 janvier :
Espérance de Tunis – Simba SC 1-0
Dimanche, 25 janvier :
Stade Malien – Petro Atlético 2-0