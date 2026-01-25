Manchester City a signé, samedi, sa première victoire de l’année 2026 en Premier League en dominant Wolverhampton (2-0) lors de la 23e journée. Un succès précieux qui permet aux hommes de Pep Guardiola de revenir à quatre points du leader Arsenal, attendu dimanche face à Manchester United.

Une réaction attendue après deux revers

Les « Sky Blues » restaient sur une période délicate, marquée par une défaite dans le derby contre Manchester United (2-0) puis un revers en Ligue des champions sur la pelouse de Bodo-Glimt (3-1). La réception de la lanterne rouge tombait à point nommé pour relancer la dynamique et retrouver de la confiance.

City n’a pas tardé à prendre les commandes de la rencontre. Dès la 6e minute, Omar Marmoush a ouvert le score, mettant fin à une disette en championnat qui durait depuis le mois de mai. Ce but rapide a permis aux locaux de gérer la suite du match avec davantage de sérénité.

Les recrues déjà décisives

Cette rencontre a également été marquée par les débuts convaincants de Marc Guéhi. Le défenseur central, récemment recruté en provenance de Crystal Palace pour compenser l’absence de Ruben Dias, a apporté de la solidité à une arrière-garde mise en difficulté ces dernières semaines.

Autre recrue hivernale à s’illustrer : Antoine Semenyo. L’attaquant a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs dans le temps additionnel de la première période (45e+2), concrétisant la domination mancunienne et mettant son équipe à l’abri avant la pause.

Une gestion maîtrisée en seconde période

Avec deux buts d’avance, Manchester City a ensuite contrôlé les débats face à une formation de Wolverhampton en manque de solutions offensives. La défense mancunienne, mieux organisée, n’a que rarement été inquiétée, permettant à City de préserver son avantage sans véritable frayeur.

Ce succès offre un bol d’air à Pep Guardiola et à son groupe dans la course au titre, alors que le calendrier s’annonce chargé dans les semaines à venir.

Arsenal sous pression

Grâce à cette victoire, City revient provisoirement à quatre longueurs d’Arsenal. Les Gunners auront l’occasion de réagir dimanche face à Manchester United dans l’affiche phare de cette 23e journée.