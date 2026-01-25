Le Bayern Munich a subi sa première défaite de la saison en Bundesliga, battu 2 à 1 par Augsbourg samedi sur sa pelouse de l’Allianz Arena, à l’occasion de la 19e journée.

Les Munichois avaient ouvert le score par le défenseur japonais Hiroki Ito (23e), mais ont ensuite perdu le fil de la rencontre et ont encaissé deux buts dans le dernier quart d’heure de jeu par Arthur Chaves (75e) et Han-Noah Massengo (81e).

Le Bayern reste à 50 points et ouvre la porte au Borussia Dortmund (39), qui se déplace samedi en début de soirée à Berlin sur la pelouse de l’Union. Les hommes de Niko Kovac ont l’occasion de revenir à 8 points du leader en cas de victoire.

Les autres concurrents du Bayern en ont profité, puisque Hoffenheim est allé s’imposer sur la pelouse de l’Eintracht Francfort (3-1) après avoir été mené 1-0, Leipzig a fait la différence à Heidenheim en seconde période (3-0) et le Bayer Leverkusen a tenu sa victoire (1-0) sur sa pelouse contre le Werder Brême.

Avec 36 points et un match en retard de la 16e journée à jouer sur la pelouse de Brême mardi, Hoffenheim conserve sa 3e place, un point devant Leipzig, qui doit aussi jouer un match en retard mardi, à St. Pauli.

Leverkusen compte 32 points, mais jouera un match en retard à Hambourg contre le HSV début mars.

Ce premier coup d’arrêt pour le Bayern est un signal avant de se déplacer mercredi à Eindhoven, où un match nul lui suffira pour conserver sa 2e place à l’issue de la phase de groupe de la Ligue des champions derrière Arsenal.