Le stade Emirates de Londres accueille, dimanche 25 janvier 2026, une affiche prestigieuse de la 23e journée de Premier League entre Arsenal et Manchester United. Un duel très attendu entre deux cadors du football anglais, aux objectifs bien différents cette saison.

Leader du championnat avec 50 points, Arsenal aborde cette rencontre en pleine confiance. Les Gunners restent invaincus lors de leurs cinq dernières sorties, avec trois victoires et deux nuls. Solides offensivement (10 buts inscrits) et globalement maîtrisés derrière (5 buts encaissés), les Londoniens confirment leur régularité et leur statut de favori.

Manchester United, cinquième avec 35 points, cherche de son côté à rester au contact des places européennes. Les Red Devils traversent toutefois une période plus irrégulière, avec une seule victoire lors de leurs cinq derniers matchs, pour trois nuls et une prestation globalement en demi-teinte. Ils ont marqué 7 buts et en ont concédé 6 sur cette série.

Les confrontations récentes tournent plutôt à l’avantage d’Arsenal. Sur les cinq derniers duels en championnat, les Gunners se sont imposés à trois reprises, tandis que deux rencontres se sont soldées par un match nul.

Le coup d’envoi d’Arsenal – Manchester United sera donné dimanche à 17h30.

La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ Foot,