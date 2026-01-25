L’Allianz Stadium de Turin accueillera, dimanche 25 janvier 2026, une affiche très attendue de la 22e journée du championnat d’Italie entre la Juventus Turin et le Napoli.

Le coup d’envoi de cette rencontre de Serie A sera donné à 18h00. Les supporters des deux formations pourront suivre le match en direct sur la plateforme DAZN, détentrice des droits de diffusion du championnat italien.

Ce duel entre deux prétendants aux premières places du classement promet une confrontation intense, dans une enceinte turinoise qui s’annonce comble pour l’occasion.