La FIFA a annoncé, vendredi, une dotation record de 4 millions de dollars pour les vainqueurs de la toute première Coupe des Champions Féminine, qui aura lieu à Londres du 28 janvier au 1er février 2026, avec la participation de l’AS FAR.

Le club qui soulèvera le trophée de la Coupe des Champions Féminine recevra un montant de 2,3 millions USD, tandis que le finaliste empochera 1 million USD, précise un communiqué de la FIFA.

Les deux demi-finalistes vaincus recevront quant à eux 200.000 USD pour leur participation. Les deux équipes éliminées lors des premier et deuxième tours, Auckland United FC (Nouvelle-Zélande), qui représentait l’OFC, et Wuhan Chegu Jiangda WFC (RP Chine), qui représentait l’AFC, recevront chacune 100.000 USD.

A noter que les demi-finales opposeront Gotham FC à Corinthians, puis Arsenal Women à l’AS FAR, avant une finale disputée à l’Arsenal Stadium, précédée du match pour la troisième place.

La Coupe des Champions Féminine 2026 s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale de la FIFA visant à développer et pérenniser le football féminin de clubs à l’échelle mondiale. Cette démarche s’appuie sur des investissements financiers (dont 11,3 millions USD redistribués à plus de 1 000 clubs après la Coupe du Monde 2023), des réformes du calendrier international et la création de nouvelles compétitions majeures, comme la future Coupe du Monde des Clubs Féminine prévue en 2028.

La nouvelle compétition introduira des mesures innovantes telles que des indemnités de formation, des mécanismes de solidarité et des standards minimaux pour renforcer la performance et la durabilité des clubs.