Dans le cadre de son projet de relance du cirque artistique et de la création d’une section “Cirque” au sein de l’Ecole pratique des métiers du théâtre, le Théâtre National Tunisien (TNT) a annoncé que le dernier délai de dépôt des candidatures au “Programme de développement de capacités en arts du cirque” est prolongé jusqu’au 27 janvier 2026.

Ce programme comprend cinq sessions, d’une semaine chacune, réparties sur la période de février à juillet 2026. Des formateurs spécialisés assureront l’encadrement des ateliers pratiques ainsi que des stages organisés dans le cadre de ce programme.

Le dossier de candidature doit comprendre une demande écrite adressée au Directeur général du TNT, un CV détaillé, une lettre de motivation, une copie de la carte d’identité nationale, des copies conformes des diplômes obtenus et des attestations de stages de formation, ainsi qu’un certificat médical récent attestant de l’aptitude du candidat à suivre le programme de formation susmentionné.

Les candidats doivent être passionnés par les arts du cirque, avoir pratiqué une activité artistique physique dans un cadre professionnel ou amateur, et être âgés de 18 à 25 ans maximum.

Le niveau d’études minimum requis est la 2ème année secondaire ou équivalent.

Les candidats retenus seront appelés à passer une audition comprenant un entretien, des épreuves pratiques ainsi que des exercices de recherche et d’improvisation, permettant d’évaluer leurs aptitudes physiques générales : souplesse, tonicité, sens du rythme, corps scénique, créativité et capacité de travail en groupe.

Le dépôt des candidatures doit se faire au bureau d’ordre du TNT, Palais du Théâtre, 58, place Halfaouine, 1006 Tunis, ou par courrier recommandé.