Le groupe “The Tunisian Stambeli Collective” se produira le lundi 26 janvier 2026 à 19h30 à CinéMadart Carthage, pour une soirée placée sous le signe du dialogue entre héritage musical et créations contemporaines.

Le concert, organisé avec la participation de l’ambassade d’Autriche en Tunisie dans le cadre de la coopération culturelle entre l’Autriche et la Tunisie, accueillera comme invité spécial le grand jazzman autrichien Nikolaus Holler, au saxophone et à la flûte traversière.

Mettant à l’honneur le stambeli, tradition musicale mystique tunisienne aux racines subsahariennes, cette rencontre artistique sera également marquée par la participation du djembefola guinéen Abdoulay Traoré. Elle proposera une exploration sonore où se croisent rythmes ancestraux et improvisations modernes, dessinant un pont musical entre Orient et Occident.

The Tunisian Stambeli Collective a été fondé par deux figures majeures de la scène stambeli en Tunisie, Yenna Salah Ouergli, au gombri (gambra) et au chant, et Habib Samandi, aux percussions afro-latines.