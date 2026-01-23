La commission d’appel de la Fédération tunisienne de handball (FTHB) a confirmé, vendredi, la décision prise par la Ligue nationale de handball (LNHB) dans l’affaire du derby EST–CA. L’Espérance de Tunis écope ainsi d’une défaite sur tapis vert lors de cette rencontre comptant pour la 18e journée de la première phase du championnat Elite, disputée en décembre dernier.

Une décision liée à une infraction réglementaire

Cette sanction fait suite à la présence du joueur Oussama Boughanmi sur le terrain après la fin du match, alors qu’il était sous le coup d’une sanction disciplinaire. Cette situation constitue une violation des règlements en vigueur, selon la décision initiale de la LNHB, désormais confirmée en appel.

Un match initialement remporté par l’EST

Sur le terrain, l’Espérance de Tunis s’était imposée sur le score de 20 à 19 face au Club Africain à l’issue du derby de la capitale. Ce résultat est donc annulé au profit d’une défaite administrative infligée au club espérantiste.

Un recours rejeté en appel

À la suite de la décision de la LNHB, le club de Bab Souika avait décidé d’interjeter appel. La commission d’appel de la FTHB a finalement confirmé la sanction, mettant un terme à la procédure engagée par l’Espérance de Tunis dans cette affaire.

Cette décision a des conséquences directes sur le classement de la première phase du championnat Elite, dans une rencontre qui opposait deux prétendants habituels aux premières places.