L’union de l’agriculture à Siliana a déploré le manque de quantités suffisantes d’engrais azotés dans la région, nécessaires aux semis des grandes cultures.

Selon un communiqué publié, jeudi, seulement 7% des besoins des agriculteurs en ammonitrate ont été fournis, sachant que le retard dans l’épandage de cet engrais peut impacter la récolte céréalière.

Par ailleurs, l’union a appelé à accélérer le versement des indemnités dues aux agriculteurs endommagés par les catastrophes naturelles et à assurer l’avancement de la cueillette des olives marquée par une baisse du prix de l’huile d’olive et la hausse du coût de production.