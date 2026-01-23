Au cours de l’annÃ©e 2025, la saison touristique au gouvernorat de Tozeur a enregistrÃ© des indicateurs positifs marquÃ©e par lâ€™afflux de 166 mille 619 visiteurs ayant passÃ© 244 mille 715 nuitÃ©es.

Â« Il sâ€™agit dâ€™une augmentation de 3,5% au niveau du nombre des touristes et des nuitÃ©es passÃ©es par rapport Ã lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente Â», a indiquÃ© Ã lâ€™Agence TAP, le commissaire rÃ©gional au tourisme, Adel Sbita.

Par ailleurs, lâ€™hÃ©bergement touristique dans la rÃ©gion sera renforcÃ© par la rÃ©ouverture dâ€™un Ã©tablissement touristique, aprÃ¨s lâ€™inauguration de deux unitÃ©s hÃ´teliÃ¨res, a-t-il ajoutÃ©.

Afin de promouvoir le tourisme dans la rÃ©gion, plusieurs manifestations seront organisÃ©es, dont le salon international du tourisme saharienÂ et oasienÂ (30 janvier-1er fÃ©vrier) et le premier forum Â« Design, DÃ©sert et DÃ©veloppement Durable (4-7 fÃ©vrier).