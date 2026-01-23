Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 15e journée du championnat de la Ligue 2 de football professionnel, prévue ce week-end (tous les matches démarrent à 14h00) :

Poule B

Samedi 24 janvier :

A Sakiet Edaier :

AS Sakiet Edaier – Jendouba Sport arb : Raed Jouirou

A Jelma :

AS Jelma – US Ksour Essef arb : Khalil Jari

A Kasserine :

AS Kasserine – AS Ariana arb : Samir Ounelli

A Gabès :

Stade Gabésien – CS Redeyef arb : Iheb Ben Kilani

A Gafsa :

EGS Gafsa – CS Korba arb : Ikram Naili

Dimanche 25 janvier

A Kalaa :

Kalaa Sport – O. Sidi Bouzid arb : Rayane Boukhchina

A Moknine :

SC Moknine – ES Bouchemma arb : Nabil Hammadi

Poule A

Dimanche 25 janvier :

A Radès :

SC Ben Arous – CS Hammam-Lif arb : Fraj Abdellaoui

A Boussalem :

US Boussalem – SA Menzel Bourguiba arb : Oussama Ben Isshak

A Msaken :

CS Msaken – US Tataouine arb : Haythem Trabelsi

A Chebika :

BS Bouhajla – OC Kerkennah arb : Hamza Msillini

A Mahdia :

EM Mahdia – ES Hammam-Sousse arb : Walid Hedhli

A Sfax (2 mars) :

Sfax RS – AS. Mégrine arb : Ahmed Kilani

A Agareb :

AS Agareb – CS Chebba arb : Amenallah Kouki