Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 15e journée du championnat de la Ligue 2 de football professionnel, prévue ce week-end (tous les matches démarrent à 14h00) :
Poule B
Samedi 24 janvier :
A Sakiet Edaier :
AS Sakiet Edaier – Jendouba Sport arb : Raed Jouirou
A Jelma :
AS Jelma – US Ksour Essef arb : Khalil Jari
A Kasserine :
AS Kasserine – AS Ariana arb : Samir Ounelli
A Gabès :
Stade Gabésien – CS Redeyef arb : Iheb Ben Kilani
A Gafsa :
EGS Gafsa – CS Korba arb : Ikram Naili
Dimanche 25 janvier
A Kalaa :
Kalaa Sport – O. Sidi Bouzid arb : Rayane Boukhchina
A Moknine :
SC Moknine – ES Bouchemma arb : Nabil Hammadi
Poule A
Dimanche 25 janvier :
A Radès :
SC Ben Arous – CS Hammam-Lif arb : Fraj Abdellaoui
A Boussalem :
US Boussalem – SA Menzel Bourguiba arb : Oussama Ben Isshak
A Msaken :
CS Msaken – US Tataouine arb : Haythem Trabelsi
A Chebika :
BS Bouhajla – OC Kerkennah arb : Hamza Msillini
A Mahdia :
EM Mahdia – ES Hammam-Sousse arb : Walid Hedhli
A Sfax (2 mars) :
Sfax RS – AS. Mégrine arb : Ahmed Kilani
A Agareb :
AS Agareb – CS Chebba arb : Amenallah Kouki