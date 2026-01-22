La Ligue 1 tunisienne propose une affiche de prestige avec le « Classico » entre le Club Africain et l’Étoile Sportive du Sahel. Un duel historique qui attire toujours l’attention des supporters, à Tunis comme à Sousse.

Le Club Africain, troisième du classement avec 34 points, aborde cette rencontre avec l’objectif de rester au contact du leader, l’Espérance de Tunis. De son côté, l’ES Sahel, huitième avec 22 points, vise un résultat positif pour se rapprocher de la première moitié du tableau et relancer sa dynamique.

Pour les supporters qui ne pourront pas se rendre au stade, le match sera diffusé en direct à partir de 14h00 (heure de Tunis) sur plusieurs chaînes et plateformes :

Al Watania 1

Al Kass 1

Diwan Sport

Shoof

Détails du match :

Compétition : Ligue 1 tunisienne – 2e journée retour

Date : Jeudi 22 janvier 2026

Coup d’envoi : 14h00

Lieu : Stade de Radès