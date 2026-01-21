Les rencontres de la 7e journée de la Ligue Europa de football se dérouleront jeudi 22 janvier, selon le programme suivant :
À 18h45 :
Fenerbahçe (Turquie) – Aston Villa (Angleterre)
PAOK Salonique (Grèce) – Betis Séville (Espagne)
Bologne (Italie) – Celtic Glasgow (Écosse)
Brann Bergen (Norvège) – Midtjylland (Danemark)
Malmö (Suède) – Étoile rouge de Belgrade (Serbie)
Feyenoord (Pays-Bas) – Sturm Graz (Autriche)
Viktoria Plzen (République tchèque) – FC Porto (Portugal)
Young Boys Berne (Suisse) – Olympique Lyonnais (France)
À 21h00 :
Celta Vigo (Espagne) – Lille OSC (France)
OGC Nice (France) – Go Ahead Eagles (Pays-Bas)
Dinamo Zagreb (Croatie) – FCSB (Roumanie)
Ferencvaros (Hongrie) – Panathinaïkos (Grèce)
RB Salzbourg (Autriche) – FC Bâle (Suisse)
FC Utrecht (Pays-Bas) – Genk (Belgique)
AS Rome (Italie) – Stuttgart (Allemagne)
Glasgow Rangers (Écosse) – Ludogorets (Bulgarie)
Sporting Braga (Portugal) – Nottingham Forest (Angleterre)