Les rencontres de la 7e journée de la Ligue Europa de football se dérouleront jeudi 22 janvier, selon le programme suivant :

À 18h45 :

Fenerbahçe (Turquie) – Aston Villa (Angleterre)

PAOK Salonique (Grèce) – Betis Séville (Espagne)

Bologne (Italie) – Celtic Glasgow (Écosse)

Brann Bergen (Norvège) – Midtjylland (Danemark)

Malmö (Suède) – Étoile rouge de Belgrade (Serbie)

Feyenoord (Pays-Bas) – Sturm Graz (Autriche)

Viktoria Plzen (République tchèque) – FC Porto (Portugal)

Young Boys Berne (Suisse) – Olympique Lyonnais (France)

À 21h00 :

Celta Vigo (Espagne) – Lille OSC (France)

OGC Nice (France) – Go Ahead Eagles (Pays-Bas)

Dinamo Zagreb (Croatie) – FCSB (Roumanie)

Ferencvaros (Hongrie) – Panathinaïkos (Grèce)

RB Salzbourg (Autriche) – FC Bâle (Suisse)

FC Utrecht (Pays-Bas) – Genk (Belgique)

AS Rome (Italie) – Stuttgart (Allemagne)

Glasgow Rangers (Écosse) – Ludogorets (Bulgarie)

Sporting Braga (Portugal) – Nottingham Forest (Angleterre)