Le Pôle de l’Étudiant-Entrepreneur de l’Université de Gafsa (PEEUGAF) annonce l’ouverture des candidatures pour la 3ème cohorte du programme SNEE (Statut de l’étudiant entrepreneur).

Cette initiative s’inscrit dans la volonté institutionnelle de promouvoir l’auto-emploi et d’accompagner les porteurs de projets innovants vers la concrétisation de leurs ambitions économiques.

Le statut est ouvert à tous les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements affiliés à l’Université de Gafsa, ainsi qu’aux ISET de Gafsa et de Tozeur.

Les étudiants en Licence, Ingénierie, Mastère ou Doctorat peuvent participer à cette cohorte en soumettant leurs dossiers exclusivement en ligne via l’URL : https://urls.fr/7NKqy_ et ce, avant le 22 Mars 2026.

Les candidats bénéficieront d’un écosystème de soutien performant à travers la valorisation académique et la possibilité de substituer le Projet de Fin d’Études (PFE) par l’élaboration d’un Business Plan structuré.

Ils profiteront également d’un accompagnement et d’un encadrement personnalisé par des mentors professionnels et des tuteurs académiques issus du réseau PEEUGAF.

Ils auront, en outre, un accès privilégié aux réseaux de financement et aux partenaires du développement économique.

Pour toute information complémentaire, il est possible d’envoyer un mail à l’adresse suivante nabrasdali@gmail.com