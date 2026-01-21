Ce mercredi 21 janvier 2026, la Juventus Turin reçoit Benfica Lisbonne pour un match décisif de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le coup d’envoi est programmé à 21h00 au Allianz Stadium.

La Juventus, 17ᵉ du groupe avec 9 points, arrive avec une dynamique positive : trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs, avec 11 buts marqués contre seulement 2 encaissés. Cependant, les Bianconeri devront composer sans plusieurs joueurs clés, dont J. Rouhi, A. Milik, D. Vlahovic et D. Rugani, tous blessés.

Benfica, 25ᵉ avec 6 points, affiche également une série encourageante : trois victoires, un nul et une défaite, avec 8 buts inscrits et 4 encaissés. Les Lisboètes devront eux aussi gérer plusieurs absences importantes, parmi lesquelles J. Veloso, R. Rios et D. Lukebakio.

Historiquement, la Juventus peine face à Benfica : en cinq confrontations, les Turinois n’ont jamais battu les Lisboètes, qui comptent quatre victoires et un match nul. Ce duel représente donc un enjeu majeur pour les deux équipes : la Juventus cherche à briser cette malédiction et à consolider sa position, tandis que Benfica vise à maintenir sa domination et rester en course pour la qualification.

Diffusion TV et suivi en direct

Le match Juventus Turin – Benfica Lisbonne sera diffusé en direct sur Canal+ Sport à partir de 21h00.