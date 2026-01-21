Le Real Madrid a largement dominé l’AS Monaco mardi en Ligue des champions, s’imposant 6-1 lors d’une rencontre à sens unique. Porté par un Kylian Mbappé auteur d’un doublé et par un Vinicius très actif, le club espagnol a frappé fort dans cette phase de Ligue.

Grâce à ce succès net, le Real Madrid occupe provisoirement la deuxième place du classement. Monaco, de son côté, reste 20e, mais conserve encore des chances de qualification pour les barrages.

Mbappé lance le récital madrilène

La rencontre a rapidement tourné à l’avantage des Madrilènes. Kylian Mbappé a ouvert le score dès la 5e minute, avant de doubler la mise à la 26e, pliant largement le match avant la demi-heure de jeu. Le Real Madrid a imposé son rythme, laissant peu d’espaces à une équipe monégasque rapidement dépassée.

Au retour des vestiaires, la domination madrilène s’est poursuivie. Franco Mastantuono a inscrit le troisième but à la 51e minute, suivi d’un but contre son camp de Thilo Kehrer quatre minutes plus tard (55e), aggravant encore le score.

Vinicius omniprésent, Monaco dépassé

Très inspiré, Vinicius a été impliqué sur quatre des six buts de son équipe. Il a lui-même trouvé le chemin des filets à la 63e minute, confirmant la maîtrise collective du Real Madrid. Jude Bellingham a parachevé le large succès madrilène en inscrivant le sixième but à la 81e minute.

Monaco a toutefois sauvé l’honneur par l’intermédiaire de Jordan Teze, buteur à la 72e minute, sans que cela ne change la physionomie de la rencontre.

Une dernière journée décisive pour Monaco

Ce lourd revers complique la situation du club monégasque. Avec 9 points et une différence de buts négative (-6), Monaco est désormais contraint de prendre au moins un point lors de la dernière journée de la phase de Ligue, programmée le 28 janvier, afin d’espérer accéder aux barrages de la compétition.

Le Real Madrid, en revanche, confirme ses ambitions européennes avec une démonstration offensive qui renforce sa position au classement provisoire.