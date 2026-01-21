La Cité des sciences à Tunis (CST) accueillera, samedi 31 janvier 2026, une soirée astronomique dédiée aux « planètes géantes ».

Ouverte à tous les publics, cette manifestation proposera une conférence immersive sur Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ces géantes gazeuses du système solaire sont réputées pour leur taille colossale, leur beauté spectaculaire et les nombreux mystères scientifiques qu’elles recèlent.

Sur ses canaux de communication, la Cité des sciences précise que la soirée sera complétée par une session d’observation aux télescopes. Les participants pourront admirer la Lune, ainsi que Saturne et ses satellites. Jupiter sera également au rendez-vous avec ses bandes nuageuses caractéristiques et ses quatre grandes lunes galiléennes (Io, Europe, Ganymède et Callisto) visibles comme autant de points lumineux en orbite autour de la planète.

Cet événement, qui allie science, découverte et émerveillement, s’adresse à tous les passionnés d’astronomie.