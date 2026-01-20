La Fédération tunisienne de football a communiqué la liste des arbitres désignés pour diriger les rencontres de la 17e journée de la Ligue 1 professionnelle, programmées ce mercredi 21 janvier.
Programme et officiels
Au Zouiten
JS Omrane – CS Sfaxien
Arbitre central : Bassem Belaid
VAR : Oussama Ben Isshak
Au stade Taïeb Mhiri, Sfax
CS Sfaxien – CA Bizertin
Arbitre central : Aymen Nasri
VAR : Mehrez Melki
À Gabès
AS Gabès – Olympique de Béja
Arbitre central : Montassar Belarbi
VAR : Amine Fguir
Autres matches de la semaine
Jeudi 22 janvier
Club Africain – Étoile du Sahel (Hammadi Agrebi, Radès)
ES Métlaoui – AS Soliman (Métlaoui)
US Ben Guerdane – AS Marsa (Ben Guerdane)
Déjà joué
Lundi 19 janvier : US Monastir – Espérance ST (2-1)
Contexte
Ces désignations s’inscrivent dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1, marquée par le choc remporté par l’US Monastir face à l’Espérance de Tunis, qui a temporairement relancé la lutte pour le top 4.