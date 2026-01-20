La Fédération tunisienne de football a communiqué la liste des arbitres désignés pour diriger les rencontres de la 17e journée de la Ligue 1 professionnelle, programmées ce mercredi 21 janvier.

Programme et officiels

Au Zouiten

JS Omrane – CS Sfaxien

Arbitre central : Bassem Belaid

VAR : Oussama Ben Isshak

Au stade Taïeb Mhiri, Sfax

CS Sfaxien – CA Bizertin

Arbitre central : Aymen Nasri

VAR : Mehrez Melki

À Gabès

AS Gabès – Olympique de Béja

Arbitre central : Montassar Belarbi

VAR : Amine Fguir

Autres matches de la semaine

Jeudi 22 janvier

Club Africain – Étoile du Sahel (Hammadi Agrebi, Radès)

ES Métlaoui – AS Soliman (Métlaoui)

US Ben Guerdane – AS Marsa (Ben Guerdane)

Déjà joué

Lundi 19 janvier : US Monastir – Espérance ST (2-1)

Contexte

Ces désignations s’inscrivent dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1, marquée par le choc remporté par l’US Monastir face à l’Espérance de Tunis, qui a temporairement relancé la lutte pour le top 4.