Le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, a souligné l’importance du rôle des Chambres mixtes de commerce et d’industrie (CCI) dans le développement des relations économiques avec les pays amis étant donné qu’elles représentent l’un des mécanismes importants et efficaces pour tout ce qui concerne la commercialisation des produits et services nationaux sur les marchés mondiaux.

Lors de sa réunion lundi, 19 janvier 2026, avec des responsables de CCI, en présence du président du Conseil des chambres mixtes, le ministre a souligné l’impératif de soutenir les efforts déployés pour réussir les programmes promotionnels lancés par le ministère, indique un communiqué publié par le département ministériel.

Il a également recommandé de coordonner davantage avec toutes les parties intervenantes, en particulier dans le cadre de « Tunisia Export Team », et contribuer à promouvoir la Tunisie comme destination pour l’investissement étranger et préserver son rayonnement au niveau mondial. Il s’agit également de diversifier les destinations des produits de haute qualité tels que l’exportation d’huile d’olive et de dattes, ouvrir de nouveaux horizons pour ces produits, et explorer les opportunités et capacités disponibles pour développer le commerce et l’investissement dans de nombreux secteurs, en particulier les services, les énergies renouvelables, les industries mécaniques et électriques, et la technologie moderne.

Pour donner suite à toutes ces questions, il a été convenu lors de cette réunion, à laquelle ont assisté le PDG du Centre de promotion des exportations et des cadres du ministère, d’organiser des réunions périodiques et de fixer des programmes de travail, selon la même source.

Les participants ont notamment évoqué certaines préoccupations rencontrées par les entreprises, en particulier le transport et la logistique, ainsi que les lois régissant leurs activités, tout en propposant un ensemble de solutions susceptibles de fournir des conditions appropriées pour assurer la pérennité de leurs activités.