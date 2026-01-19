La 15e journée du championnat de la Ligue 2 de football professionnel se disputera les samedi 24 et dimanche 25 janvier, avec des rencontres programmées à 14h00. Le calendrier concerne les deux poules et s’accompagne des classements arrêtés après 14 journées.

Samedi 24 janvier – Poule B

Sept rencontres sont au programme dans la Poule B. Le leader AS Sakiet Edaier reçoit Jendouba Sport à Sakiet Edaier, tandis que son poursuivant, le Stade Gabésien, affronte CS Redeyef à Gabès. AS Kasserine, troisième, accueille AS Ariana. À noter également les affiches Kalaa Sport – O. Sidi Bouzid, SC Moknine – ES Bouchemma, AS Jelma – US Ksour Essef et EGS Gafsa – CS Korba.

Au classement, AS Sakiet Edaier occupe la première place avec 31 points, devant le Stade Gabésien (28 points). AS Kasserine suit avec 24 points. En bas de tableau, O. Sidi Bouzid ferme la marche avec 7 points après 14 matches.

Dimanche 25 janvier – Poule A

La Poule A propose également sept rencontres. À Radès, SC Ben Arous reçoit CS Hammam-Lif. US Boussalem affronte SA Menzel Bourguiba à Boussalem, tandis que CS Msaken accueille US Tataouine à Msaken. Les autres matches opposent BS Bouhajla – OC Kerkennah à Chebika, EM Mahdia – ES Hammam-Sousse à Mahdia, Sfax RS – S. Mégrine à Sfax (2 mars) et AS Agareb – SA Menzel Bourguiba à Agareb.

[cohérence à vérifier] : SA Menzel Bourguiba est mentionnée dans deux rencontres le même jour.

: la mention « A Sfax (2 mars) » nécessite clarification.

Au classement, US Tataouine mène avec 28 points, talonnée par CS Hammam-Lif (27 points) et ES Hammam-Sousse (26 points). AS Agareb occupe la dernière place avec 7 points.

Enjeux de la journée

Cette 15e journée s’annonce déterminante pour la hiérarchie des deux poules. En Poule B, la lutte pour le leadership reste ouverte entre Sakiet Edaier et le Stade Gabésien. En Poule A, l’écart est resserré en tête, avec trois équipes regroupées en deux points.