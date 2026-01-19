Des recettes des finances seront créées dans les gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid et de l’Ariana, en vertu d’un arrêté de la ministre des Finances, publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) en date du 15 janvier courant.

Le même arrêté prévoit également la création d’un centre de perception du produit de la débit des produits monopolisés dans le gouvernorat de Kasserine.

Ce centre aura pour mission principale d’assurer la perception des recettes issues de la vente des produits monopolisés, commercialisés par les centres de distribution relevant de la Régie nationale des tabacs et des allumettes ainsi que de la Manufacture des tabacs de Kairouan.