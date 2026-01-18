La Coupe d’Afrique des Nations 2025 s’apprête à livrer son verdict. Le Maroc, pays hôte, et le Sénégal, champion d’Afrique en titre, s’affronteront ce dimanche 18 janvier en finale, dans une affiche annoncée comme l’une des plus attendues de l’histoire récente de la compétition.

Qualifiés à l’issue de demi-finales disputées, les Lions de l’Atlas ont éliminé le Nigeria aux tirs au but, tandis que les Lions de la Teranga ont pris le dessus sur l’Égypte. Deux parcours solides qui confirment le statut de favoris de ces deux sélections depuis le coup d’envoi du tournoi.

Des trajectoires maîtrisées jusqu’à la finale

Placés dans le groupe A, les Marocains ont terminé en tête après deux victoires face aux Comores et à la Zambie, et un match nul contre le Mali. En phase à élimination directe, les hommes de Walid Regragui ont successivement écarté la Tanzanie, le Cameroun puis le Nigeria pour rallier la finale, portés par un public acquis à leur cause.

Le Sénégal a connu un parcours similaire. Après deux succès contre le Botswana et le Bénin et un nul face à la RD Congo en phase de groupes, la sélection dirigée par Pape Thiaw a éliminé le Soudan, le Mali puis l’Égypte, confirmant sa solidité défensive et son efficacité dans les matches à enjeu.

Des enjeux historiques pour les deux nations

Pour le Maroc, l’objectif est clair : mettre fin à une attente qui dure depuis 1976. En vingt participations à la CAN, les Lions de l’Atlas n’ont atteint la finale qu’à deux reprises, la dernière en 2004. À domicile, l’opportunité de renouer avec le sacre continental n’a jamais été aussi proche.

Le Sénégal, de son côté, vise un deuxième titre continental après celui remporté en 2021. Battus en finale en 2019 avant leur sacre historique, les Lions de la Teranga cherchent désormais à s’installer durablement parmi les grandes nations du football africain.

Date, horaire et lieu de la finale

La finale de la CAN 2025 se disputera ce dimanche 18 janvier à 20h00, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, qui peut accueillir plus de 53 000 spectateurs.

La petite finale opposant l’Égypte au Nigeria aura lieu la veille, samedi 17 janvier à 17h00, au stade Mohammed V de Casablanca.

Sur quelle chaîne suivre Maroc – Sénégal ?

Comme depuis le début de la compétition, la finale de la CAN 2025 sera diffusée en direct sur beIN Sports, avec une couverture complète avant et après le match.