L’acteur et humoriste tunisien Nidhal Saadi présentera, le 30 janvier 2026, son tout nouveau spectacle en arabe dialectal tunisien “2ème Vie” à l’Institut du monde arabe (IMA), dans le cadre de l’IMA Comedy Club 2026, le festival d’humour de l’IMA à Paris, qui se tiendra du 28 janvier au 1er février 2026.

Nidhal Saadi revient avec un one-man-show où il raconte ce que personne n’ose avouer mais que tout le monde vit. Dans ce spectacle, il partage sa deuxième vie : celle de papa, où les nuits blanches deviennent des scènes cultes ; celle d’homme connu, où la célébrité prend parfois un coup… de bave de bébé ; et celle de mari, un rôle pour lequel aucun mode d’emploi n’existe.

Avec son humour piquant, Nidhal Saadi transforme les galères du quotidien en fous rires, les doutes en punchlines, et la vie en un spectacle dans lequel chacun peut se reconnaître.

Chaque année, l’IMA met à l’honneur le stand-up à travers l’IMA Comedy Club. Pour cette 7ème édition, le festival met en lumière les scènes humoristiques arabophones et francophones, à travers une programmation foisonnante mêlant talents confirmés et découvertes inédites, célébrant l’humour dans toute sa diversité linguistique et culturelle.